Lazio, 5 reti in amichevole ma si ferma Milinkovic

Adekanye Filotto. Altra vittoria (5-1) per la Lazio in amichevole contro i sauditi dell’Al Shabab, squadra di Riyad che alloggia nello stesso hotel dei biancocelesti a Marienfeld in Germania, sede del secondo estivo dopo Auronzo di Cadore. Simone Inzaghi lancia Guerrieri in porta al posto di Strakosha, rimasto a riposo. In difesa, invece, spazio a Vavro, Acerbi e Bastos. Sugli esterni Patric e Jony. In regia Cataldi, fresco di promozione a vice Leiva e affiancato da Luis Alberto e Parolo, ha le redini del gioco e dopo sette minuti serve a Caicedo il pallone dell’1-0. Tutto facile per l’ex Espanyol che controlla di sinistro e segna col destro. L’Al Shabab accenna una reazione più sul piano fisico che su quello tecnico. Jony sulla sinistra sostituisce Lulic: per il bosniaco si teme uno stiramento alla coscia. L’ex Malaga per il momento non lo fa rimpiangere, almeno in fase offensiva, segnando il gol del 2-0. Insomma, dalla cintola in sù la Lazio mette in mostra tutta la sua qualità. In difesa, invece, c’è ancora qualcosa da perfezionare. Vavro si fa sorprendere su una ripartenza dei sauditi e viene superato con facilità da Seba, che accorcia le distanze. La Lazio non si scoraggia e arrotonda il risultato con Correa, schierato dall’inizio. Nella ripresa c’e spazio anche per Leiva e Berisha, che propizia il gol di Immobile. Ansia per Milinkovic, il centrocampista, infatti, si è fermato al 23' del secondo tempo per un problema all'adduttore, la cui gravità è ancora tutta da valutare.







Mercoledì 7 Agosto 2019, 12:54







