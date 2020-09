Lazio, Acerbi: «Se questo è l'atteggiamento del club, il rinnovo non è più nella mia testa»

Un'entrata decisa davanti ai microfoni della Rai. Il tackle di Francesco Acerbi in merito al suo futuro arriva direttamente dal ritiro della Nazionale: «Il contratto con la Lazio? Ho letto anche io sui giornali delle cose non vere per quanto riguarda le offerte e le cifre - rivela il difensore biancoceleste -. Le cose si fanno nelle sedi opportune, non sui giornali. Io credo di aver portato portato sempre rispetto alla società ed è il minimo riceverlo. Se questo è l'atteggiamento che hanno, il rinnovo allora non è più nella mia testa...». Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Settembre 2020, 21:04



