L'ex calciatore Kamba è vivo: dichiarato morto nel 2016, fa l'elettricista in Germania

In gioventù aveva giocato insieme al portierone del Bayern e della Nazionale tedesca Manuel Neuer: quattro anni fa, nel 2016,era stato dichiarato morto per un incidente stradale. Difensore, all’epoca 29enne, originario del Congo, Kamba invece non è affatto morto ma fa l’elettricista. L’incredibile storia è stata raccontata oggi dalla Bild: Kamba era compagno di squadra di Neuer nelle giovanili dello Schalke 04.A gennaio 2016, durante un viaggio in Congo, perse i suoi compagni di viaggio, i documenti e il telefono, e la ex moglie - la tesi dell’accusa - lo dichiarò morto in un incidente, inscenando il suo funerale e presentando addirittura un finto certificato di morte. Una messinscena che sarebbe servita ad intascare i soldi dell’assicurazione, sebbene l’avvocato della donna insista sul fatto che lei non sapesse niente dell’assicurazione prima della presunta morte.Kamba già nel 2018 andò all’ambasciata tedesca in Congo per smentire la sua morte: ora, tornato in Germania, lavora come elettricista. E l’ex compagno Neuer, alla Bild, si è detto più tranquillo: «Sono felice della notizia, la sua morte mi aveva sconvolto», le parole del portiere tedesco, che da quello Schalke passò poi al Bayern, con una carriera piena di vittorie con il suo club e con la Nazionale. Al contrario di Kamba, che però almeno può esultare per non essere morto.