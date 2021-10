Juventus-Roma, probabili formazioni e dove vederla. In campo Chiesa, Kean e Shomurodov

José Mourinho a casa del nemico. O di quello che fu il suo nemico ai tempi dell'Inter. Domenica alle 20:45, l'Allianz Stadium di Torino si incendierà per Juventus-Roma, la sfida, appunto, che lo Special One combatterà contro il suo passato. E per entrambe le squadre, anche quella di Massimiliano Allegri, i dubbi sulla formazione sono dettati più dagli indisponibili/acciacati che dalla volontà di cambiare modulo.

Juventus-Roma, probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. All. Allegri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida delle 20:45 di domenica tra Juventus e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 13:34

