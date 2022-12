Caos Juve, i pm: «Contesto criminale di allarmante gravità, Agnelli sapeva tutto». Il ruolo di Paratici e Nedved

Dall'inchiesta plusvalenze sulla Juventus e nelle carte dei pm della Procura di Torino, emergono particolari e termini inquietanti. Sarebbero da ricondurre a «l'allarmante situazione economica, patrimoniale e finanziaria» della Juve, infatti, le «condotte illecite» contestate dai pm torinesi ai 12 indagati nell'inchiesta sui conti del club bianconero per i quali l'accusa ha chiesto il rinvio a giudizio.

Agnelli incontrò i presidenti di sei club: «Qui ci schiantiamo». Da Marotta a Percassi, chi c'era

In particolare, nei tre esercizi finiti sotto la lente d'ingrandimento dei magistrati «oltre a registrare un pesante indebitamento finanziario, ha costantemente registrato significative e crescenti perdite di esercizio, 39,9 mln nell'esercizio al 30/6/2019, -89,7 mln nell'esercizio al 30/6/2020, -209,9 mln nell'esercizio al 30/6/2021». La grave situazione economica «è confermata dal ricorso a ben due aumenti di capitale a distanza di due soli anni (2019 e 2021) per l'importo complessivo di 700 mln di euro» che tuttavia «si palesano ab initio insufficienti ed aprono le porte ad un preoccupante scenario presente e futuro».

Ad aggravare il quadro ci sarebbero poi «posizioni debitorie non registrate e non confluite in contabilità, fatto particolarmente grave ove si ponga a mente la natura quotata delle azioni della società». Inoltre, «sulla preoccupante situazione» avrebbe, «senza dubbio, inciso la diffusione del Covid e le misure di contenimento» per limitare il diffondersi del virus «tuttavia, contrariamente a quanto rappresentato esternamente dalla società, la pandemia ha avuto soltanto effetti di limitato aggravamento in ordine a una situazione già fortemente compromessa».

I pm: «Contesto criminale di allarmante gravità»

Le parole che i pm torinesi usano sono preoccupanti: «Un contesto criminale di allarmante gravità essendosi di fronte a condotte illecite, reiterate e protratte nel tempo, per ben tre esercizi, di indubbio spessore ponderale (440.887 mln di rettifiche al patrimonio netto in tre esercizi), ramificate e diversificate», descrivono i pm parlando dei fatti oggetto dell'inchiesta sui conti della Juventus, evidenziando che «i reati analizzati, per le modalità effettive di realizzazione, delineano un'elevata pericolosità soggettiva dei rei, rendendo innegabilmente concreto il periodo lo che gli stessi, qualora si presenti l'occasione, continuino a delinquere».

Un contesto «di assoluta criticità», in cui gli indagati «hanno deliberatamente e consapevolmente fatto ricorso a 'manovre correttive', che altro non sono che 'stratagemmi illeciti' al fine di garantire la prosecuzione dell'attività sociale e di alterare, migliorandoli, i dati nei documenti destinati al pubblico (relazioni finanziarie): le plusvalenze 'artificialì, derivanti da operazioni 'di scambiò» e «le c.d. manovre stipendi». È il quadro che emerge dalle carte dell'inchiesta della magistratura.

Il ruolo di Agnelli, Paratici e Nedved

«Agnelli risulta pienamente al corrente della grave situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e della necessità di 'manovre correttive'», scrivono i giudici. «Le 'manovre correttive' in questione, tuttavia, sono 'manovre illecite' ed Agnelli è pienamente consapevole di questo». Quanto a Fabio Paratici, «al vertice dell'area sportiva negli anni di interesse, ha ricoperto senza dubbio un ruolo centrale nell'ideazione, nello sviluppo e nella realizzazione delle plusvalenze 'artificiali'». Per la procura, poi, «Pavel Nedved, vicepresidente del cda e persone di fiducia di Agnelli, appare pienamente a conoscenza delle dinamiche societarie nell'ottica riferita di ovviare ai costi in eccesso non con condotte di effettivo risparmio ma con condotte anomale, in ultima istanza illecite».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Dicembre 2022, 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA