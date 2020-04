Juventus, auguri per i 30 anni di Pjanic: «Sei un leader combattente»

Lontano dagli occhi, ma sempre vicino con il cuo, re. D'altronde, i 30 anni sono sempre un'occasione speciale da festeggiare. Miralem Pjanic li ha festeggiati in Lussemburgo, dove ha raggounto la famiglia. Lì vive dopo essere fuggito da regazzino per scappare dalla maledette guerra dei Balcani, lontano dalla sua Bosnia.

Compleanno magari non speciale, ma di sicuro particolare per il centrocampista della Juve che sta vivendo l'emergenza coronavirusdopo aver lasciato Torino. Il bosniaco non si è però dimenticato dei tifosi bianconeri e ha voluto salutarli con una diretta su Instagram: «Mi manca Torino e mi manca molto il calcio. Mi mancano gli allenamenti, è una situazione pazza e molto lunga quella che stiamo vivendo, ma bisogna restare a casa. Qui dove sono attualmente c'è solo la pace e il lavoro. Posso giocare soltanto a tennis qui, batto tutti. Spero che voi tifosi stiate tutti bene».

Naturalmente non si è dimenticata del compleanno di Pjanic la Juve. Il club bianconero ha dedicato una pagina del proprio sito agli auguri: «In mezzo al campo, Miralem è una sicurezza: sempre pronto a prendersi carico delle responsabilità, in questi anni ha indossato spesso i panni del leader anche fuori dal terreno di gioco con quella voglia di migliorarsi sempre che si sposa alla perfezione con il nostro Dna. Regista e all'occorrenza combattente, in questa stagione è stato il quarto bianconero per minutaggio, segnando tre reti belle e importanti contro Brescia, Spal e Bologna, specchio della sua voglia di essere sempre decisivo, unendo eleganze ed efficacia, bellezza e pragmatismo. In attesa di rivederci in campo, gli auguriamo, tutti insieme, buon compleanno. Auguri, Miralem!».

Sul fronte mercato, invece, c'è da registrare un forte interessamento per il terzino destro marocchino Akimi, 21 anni, attualmente in prestito al Borussia Dortmund, ma di proprietà del Real Madrid. Paratci l'ha già messo nel mririno. Ma sul promettente ragazzo ci sono pure Psg e Chelsea, mica ue club qualsiasi. Vedremo. Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 17:36



