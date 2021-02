Juventus-Inter, le probabili formazioni: sarà duello del gol tra Ronaldo e Lukaku

Terzo derby d'Italia in meno di un mese, terza partita dalle grandi emozioni. In palio stasera all'Allianz Stadium di Torino ci sarà la finale di Coppa Italia. Un verdetto che la Juventus ha già in qualche modo indirizzato vincendo all'andata a San Siro per 1-2, in rimonta. I bianconeri si qualificheranno anche perdendo 0-1, mentre l'Inter sarà obbligata a vincere con due reti di scarto, oppure con una, ma dal 2-3 in su.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS

Andrea Pirlo ha detto che la Vecchia Signora vuole «centrare la finale a tutti i costi». Ma c'è anche un recupero in campionato che incombe, con la sfida di sabato pomeriggio in quel di Napoli. Il tecnico bianconero farà ricorso a piene mani alla grande rosa a sua disposizione, con non pochi cambiamenti rispetto alla vittoriosa gara con la Roma di tre giorni fa. In porta tornerà Gigi Buffon, pronto a superarsi contro la “Lu-La” (Lukaku-Lautaro) nerazzurra. In difesa dovrebbero giocare Cuadrado, De Ligt, Demiral e Danilo. Di questi, solo il brasiliano è stato titolare sabato. A centrocampo sembrano sicuri del posto i soli Bentancur e Rabiot, mentre Chiesa, McKennie e Bernardeschi appaiono in lizza per altre due maglie. In attacco sarà Kulusevski a gravitare nei pressi di Cristiano Ronaldo. Sarà una Juventus ancora “camaleontica”, con il 4-4-2 trasformabile anche in 4-2-3-1. Indisponibili Dybala e Arthur, mentre Morata (che ha avuto la febbre) spera di andare in panchina.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER

«Servirà una gara che rasenti la perfezione. Dovremo rendere orgogliosi i nostri tifosi». Così Antonio Conte alla vigilia del match che potrebbe consegnare all'Inter la seconda finale nell'era del tecnico salentino, dopo quella di Europa League persa ad agosto contro il Siviglia. Rispetto alla gara d'andata l'Inter recupererà due pezzi da novanta come Hakimi e Lukaku, settimana scorsa assenti a San Siro per squalifica. In particolare il bomber belga cercherà la prima rete alla Juventus. Inevitabile, poi, il duello nel duello tra Romelu e CR7. Sinora in stagione 20 gol in 27 presenze per Lukaku, contro i 23 in 24 partite totali per il portoghese. Numeri di altissimo livello, pronti stasera ad essere ulteriormente ritoccati all'insù. Conte potrà rispolverare la coppia Lukaku-Lautaro Martinez, terminale offensivo di una formazione in cui l'unico dubbio sembra essere a centrocampo, per il sostituto di Vidal, squalificato al pari di Sanchez. Il ballottaggio è tra la sostanza di Gagliardini e la qualità di Eriksen. Nel caso la scelta ricadesse sul danese (leggermente favorito) sarebbe un attestato di fiducia fondamentale. Per il resto intoccabile il sontuoso Barella di questo periodo, mentre Brozovic sarà il play. A sinistra Darmian. In difesa i titolarissimi Handanovic, Skriniar, Bastoni e De Vrij. Anche l'Inter domenica sera avrà un big-match di campionato a San Siro contro la Lazio, ma rispetto Pirlo Conte ha meno possibilità di far ruotare i suoi.

LE CURIOSITA': INTER CONTRO IL TABU' SEMIFINALE

Ci sono un paio di statistiche che “condannerebbero” l'Inter. I nerazzurri hanno sempre infatti fallito l'approdo in finale in tutte le otto occasioni in cui hanno perso la semifinale d'andata. Dal canto suo la Juventus ha perso l'ultima volta in casa in Coppa Italia quasi sei anni fa (marzo 2015), 1-2 nella semifinale d'andata contro la Fiorentina, risultato ribaltato al ritorno con un eloquente 0-3 al “Franchi”. I bianconeri avrebbero poi vinto il trofeo in finale sulla Lazio, 2-1 dopo i tempi supplementari.

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 10:45

