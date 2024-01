Juventus-Empoli 1-1, le pagelle: Milik, errore gravissimo. Vlahovic in forma stellare, Kostic impalpabile

di Fabrizio Ponciroli

La sfida tra Juventus ed Empoli finisce 1-1. Vantaggio di Vlahovic, pareggio di Baldanzi.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6

Si attendeva un pomeriggio meno impegnativo. Un paio di interventi importanti. Sorpreso sul gol di Baldanzi.

GATTI 6

Qualche momento di affanno, soprattutto dovuto alla poca concentrazione. Prova a dare una mano in attaco dopo l'espulsione di Milik.

BREMER 6

Combatte su ogni pallone con la solita cattiveria agonistica. Deve impegnarsi moltissimo per evitare guai importanti.

ALEX SANDRO 5,5

Probabilmente ancora in ritardo di condizione fisica, fatica a trovare il giusto ritmo. Sbaglia qualche passaggio semplice di troppo.

CAMBIASO 6

Parte convinto ma, quando la squadra resta in inferiorità numerica, deve pensare più alla fase difensiva. Limitato (34' st Iling 5,5: ci prova, senza lasciare il segno).

MCKENNIE 6

Toccato duro alla caviglia all'inizio del match, non riesce a giocare con la solita intensità. Va ad intermittenza.

LOCATELLI 5,5

Prova a far girare la palla al meglio e dare ordine a tutta la squadra.

MIRETTI 5

Fa buone cose ma anche errori piuttosto incomprensibili. L'impegno non è in discussione, gli manca la concretezza. Ha un'occasione d'oro a fine primo tempo: la spreca malamente (14' st Weah 5,5: qualche buono spunto. Un po' troppo timido).

KOSTIC 5

Vaga alla ricerca di sè stesso. Mai pericoloso, spesso sembra non avere il coraggio per puntare l'avversario (34' st Yildiz 5,5: non ha il tempo di incidere).

VLAHOVIC 6,5

Resta orfano del compagno e, di fatto, deve portarsi sulle spalle tutto il peso dell'attacco. Alla prima vera occasione, fa ancora gol, confermando di essere in forma stellare.

MILIK 4

Allegri gli regala una grande chance. La spreca malamente. L'intervento, dopo 18', su Cerri è da rosso come certifica il rosso. Errore gravissimo.

ALLEGRI 5,5

Sul più bello, un mezzo passo falso che potrebbe pesare tantissimo nell'economia della corsa Scudetto. Tradito da Milik.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Gennaio 2024, 20:01

