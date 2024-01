Milik espulso con l'intervento del Var: è il primo cartellino rosso della stagione per la Juventus

Arriva la prima espulsione della stagione per la Juventus, ma solo dopo aver rivisto il Var. Grazie all'intervento degli schermi di Lissone, l'arbitro Marinelli ha sventolato il rosso diretto in faccia ad Arkadiusz Milik, attaccante bianconero intervenuto in modo scomposto su Cerri. Inizialmente, il fischietto di Tivoi aveva optato solo per l'ammonizione graziando il polacco. Poi, però, su consiglio degli altri membri della squadra arbitrale, ha rivisto l'azione a bordo campo.

Caos arbitri, esposto della Figc in risposta al servizio de 'Le Iene'. Gravina: «Accuse senza verifica probatoria»

Cosa è successo

Al 18' del primo tempo di Juventus-Empoli, Milik ha cercato di rubare palla a Cerri sulla propria trequarti con una scivolata frontale.

Questa per i bianconeri è la prima espulsione della stagione, dopo ben ventidue giornate. Fino ad oggi, infatti, sono arrivate solo 51 ammonizioni, senza contare quelle che ci sono in questi 90 minuti contro il club allenato da Nicola.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Gennaio 2024, 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA