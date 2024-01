Andrea Agnelli torna a parlare: «Ho la coscienza pulita». E non esclude un ritorno alla Juventus

di Redazione web

A volte ritornano. Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus dimessosi dall'incarico a fine novembre 2022 dopo il caso plusvalenze (che nella scorsa stagione ha portato al cambio dell'intero cda del club, e a una pesante penalizzazione in classifica) torna a parlare in un'intervista al Financial Times.

«Coscienza pulita». E non esclude un ritorno

Incalzato sul caso plusvalenze che ha travolto la squadra bianconera, Agnelli ha affermato di avere «la coscienza pulita» ma si è rifiutato di discutere i dettagli della causa legale. L'ex presidente bianconero afferma di restare «convinto che tutto quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto secondo le regole, secondo gli standard finanziari».

Andrea Agnelli on Juventus and the Super League: ‘My conscience is super clear’ https://t.co/N3fVY3Yksg — Financial Times (@FT) January 26, 2024

Agnelli poi non archivia del tutto la questione della Superlega: nonostante la Juventus senza la sua guida abbia fatto marcia indietro, l'ex numero 1 juventino appare ancora convinto del progetto, dicendo che ciò che serve è il tempo per lavorare perché «le cose non accadono per magia».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 15:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA