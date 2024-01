Le Iene, un arbitro di Serie A: «Gravi anomalie, in tanti la pensano come me». Le rivelazioni choc sul Var

Proprio nei giorni in cui sono forti le polemiche per gli errori degli arbitri in campo e al Var, la trasmissione di Italia 1 “Le Iene” raccoglie una testimonianza inedita da parte di un arbitro di Serie A: un servizio che non mancherà di provocare, con ogni probabilità, furiose polemiche.

A parlare, in esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro di serie A, che ha scelto i microfoni de “Le Iene” per denunciare quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia. Lo fa rilasciando un’intervista a Filippo Roma in cui, dopo aver spiegato i motivi per cui sceglie di mantenere l’anonimato, essendo ancora in attività e temendo ripercussioni per la propria carriera, affronta una serie di criticità del mondo degli arbitri in Italia.