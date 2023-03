Juventus Beer, nasce la birra ufficiale del club bianconero

I tifosi bianconeri potranno gustare la loro birra del cuore. Si chiama “Juventus Beer” il nuovo progetto che legherà il marchio della società torinese a una birra che sarà in commercio nella grande distribuzione.

la Juventus Beer, bevanda alcolica fabbricata dalla El Original Srl, sarà in vendita dal mese di apriel. Alle confezioni, sarà attribuito un adesivo riconducibile alla squadra di Torino.

L'annuncio social della 25H Holding

“Nasce la Juventus Beer, uno dei primi casi di birra a marchio di una squadra di calcio prodotto e distribuito dalla mia società El Original Srl con licenza di Juventus Football Club” Questo è l’annuncio fatto sui social da Moulay Driss El Faria titolare della 25H Holding. Nata nel 2019, la società ha rivoluzionato il mercato degli alcolici lanciando le "bollicine colorate", vino spumante in quattro gradazioni di colore fluo diventate subito iconiche. Una novità assoluta in campo mondiale che gli ha permesso di crescere esponenzialmente fino a raggiungere in pochissimo tempo i 2,5 milioni di euro di fatturato e i 10 milioni di valore dell'azienda. E di puntare ad altri settori, come appunto la birra griffata Juventus

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 18:11

