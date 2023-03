Carolina Stramare, da Pechino Express difende Vlahovic: «Non si arrende mai. Juventini fidatevi di lui»

di Luca Uccello

Bella e juventina da sempre. Con lo zaino in spalle Carolina Stramare, è pronta a percorrere il viaggio più avventuroso delle televisione italiana. Quello con Pechino Express (in onda il prossimo 9 marzo su Sky Original) tra India, Borneo Malese e Cambogia. Uno zaino pieno di speranze e desideri.

La Juve si ferma al palo, una sconfitta che sa di beffa. Kean, quel gesto non è da Juve



Uno è quello di «rivedere la Juventus vincere». Non può essere altrimenti: «Sono cresciuta con una Juve vincente, sempre tra le prime. E mi auguro che si torni a trionfare». Anche perché a casa «non sono contenti di come stanno andando le cose». Da tifosa della Vecchia Signora non dimenticherà mai «il giro dello Stadium con la corona da Miss Italia in testa, la fascia e indosso la maglia bianconera numero 3 (il numero con cui ho partecipato al concorso, ndr). Un’emozione unica…». Carolina aveva la cameretta tappezzata di poster di Alex Del Piero.

Oggi quello che più gli si avvicina è Federico Chiesa. Ma è su Dusan Vlahovic che Carolina dedica parole da libro cuore. Parole speciali per un attaccante che l’ha colpita, in tutti i sensi. «Il momento no? Dusan si è ritrovato a vivere una realtà nuova, diversa che probabilmente non si aspettava nemmeno lui. Da un giorno all’altro si è ritrovato a Torino, a giocare per la Juventus. La sua vita è stata stravolta e prima o poi doveva arrivare». Carolina lo sa, era vicino a lui quando è successo. «Ho visto il cambiamento nel giro di pochi giorni. L’hanno prelevato da Firenze e trasportato a Torino con i tifosi della Fiorentina che cercavano di affossarlo». E poi Dusan non sta ancora bene. Non è ancora al meglio. «Soffriva di pubalgia già in passato ma lui di stare fuori non ci pensa nemmeno. Vuole sempre dare di più perché lui è serbo, è un duro. Lui alla Juventus ci tiene tantissimo». E la Juventus deve credere in lui: «Dusan è un giocatore incredibile, non ci possono essere ripensamenti su di lui. Gli avevano dato il numero 7 mica per caso…».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 06:00