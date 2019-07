«Juve, prendi Astori per il dopo Bonucci»: la gaffe tremenda a TopCalcio24 VIDEO

Sta girando un video con una gaffe tremenda andata in onda su #TopCalcio24 dove viene citato #Astori come difensore da prendere...ci sono state per onor di verità la rettifica e le scuse dei protagonisti coinvolti poco dopo...giusto riportare tutto..👍 pic.twitter.com/Pa9oiPBD6J — Jacopo Roberto (@jrbasket2015) July 1, 2019

Lunedì 1 Luglio 2019, 23:02

È passato ormai oltre un anno da quando ci ha lasciato, il capitano della Fiorentina scomparso per un attacco di cuore a marzo del 2018. Su TopCalcio24, canale in cui - come dice il nome stesso - si parla di calcio per tutto il giorno, c’è stata però oggi una gaffe clamorosa da parte di due opinionisti. Il video ha fatto il giro del web: una, se non ci fosse di mezzo la vita di un giocatore che è rimasto nei cuori di tutti noi.Si parlava di Juventus e della possibile partenza di, su cui ci sarebbe l’interesse del Paris Saint-Germain: nel parlare di Leo, di De Ligt e di Godin (acquisto dell’Inter ufficializzato proprio oggi) uno dei due giornalisti in studio non ha dubbi. «Non ci sono solo De Ligt e Godin, ce ne sono tanti bravi in giro. Vuoi un nome? Astori ad esempio potrebbe andar bene per la Juventus». «Hai ragione - ribatte l’altro - Astori è un ottimo difensore, potrebbe andar bene». «Ma te lo vendono?». «Ah non saprei», finisce il surreale dialogo.Poco dopo: come prevedibile, l’ospite di TopCalcio24 non voleva ovviamente parlare di Astori ma di Acerbi, centrale della Lazio. Ma il secondo dialogo è ancora più surreale: «Tu volevi dire ACERBIS, vero?». «Sì assolutamente», ribatte l’opinionista. «Anzi, salutiamo, dov’è, il grande capitano Davide Astori», chiude l’altro, sebbene non si capisca a chi e dove dovesse essere indirizzato il saluto.