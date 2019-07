PES 2019, il campione italiano perde in finale: gestacci e insulti. «Brasiliani porci»

Lui si chiama, ma nel mondo dei videogames è conosciuto come Ettorito97: semisconosciuto ai più, è invece celebre tra gli appassionati di PES, il videogioco di simulazione calcistica che - come FIFA - ha milioni di fan in tutto il mondo. "Ettorito" ha giocato pochi giorni fa proprio la finale mondiale di PES 2019: il giovane italiano è infatti uno dei maggiori talenti mondiali di videogiochi. Ma il suo comportamento è stato a dir pocoIl 22enne barese ha giocato la finale a Londra all'Emirates Stadium dell'Arsenal contro il francese Rachid 'Usmakabyle' Tebane: alla fine dei 120 minuti della partita Giannuzzi è uscito sconfitto per 4-3, ma in una situazione ambientale non facile. Gran parte dei tifosi presenti sul posto infatti lo hanno fischiato e insultato per tutto il match, in particolare la tifoseria brasiliana, con cui già in passato Ettore aveva avuto alcuni screzi. Fischi e insulti a cui ha reagito con gestacci trasmessi ovviamente in diretta mondiale.