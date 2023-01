Juve tra incubi e sogni di gloria: «Vincere l'Europa League». Ma i calciatori rischiano sanzioni

di Timothy Ormezzano

La Juventus attende le motivazioni per i 15 punti in meno in classifica e si prepara a giocare le prossime partite contro la giustizia sportiva. Il tutto in attesa del possibile procedimento penale dell'inchiesta Prisma (il 27 marzo è in calendario l'udienza preliminare davanti al gup Picco). A breve si chiuderanno infatti le indagini sul fascicolo delle plusvalenze-bis (che coinvolge anche i presunti partner dei bianconeri) e della manovra stipendi che avrebbe permesso ai bianconeri di spalmare gli stipendi di capitan Bonucci e compagni sui bilanci futuri.

Da quest'ultimo fronte possono arrivare nuovi pesanti provvedimenti ai danni della Signora. Oltre a rischiare di perdere altri punti, Allegri rischia di perdere anche diversi giocatori che temono una squalifica di almeno un mese per aver messo il loro autografo sulle lettere a margine di accordi privati mai depositati.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 08:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA