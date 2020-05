Morto Joseph Perfection, il giovane talento della Roma Primavera stroncato da un infarto a 21 anni

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Maggio 2020, 13:50

il giovane immigrato che ha militato nelladiè morto nella notte. Stroncato da un infarto a soli 21 anni. Come scrive Gianluca Lengua sul Messaggero, il giovane talento camerunese è scomparso nella notte a Roma a causa di un arresto cardiaco.Arrivato in Italia con la promessa di una carriera da calciatore, Joseph perfection fu poi abbandonato dal sedicente agente alla stazione Termini. Da lì, ha cominciato a giocare nella squadra del Liberi Nantes, composta da giocatori rifugiati e richiedenti asilo politico. Proprio in una partita amichevole contro i giallorossi furono notate le sue qualità e la Roma lo portò a Trigoria nel 2015 per riuscire a tesserarlo solo al compimento dei 158 anni, il 1 settembre 2016. La sua carriera è poi continuata al Vicenza e al Cluji.