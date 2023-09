Spalletti: «Faremo rinascere l'amore per la Nazionale. Pellegrini e Chiesa out? Non spostano niente»

Luciano Spalletti non nasconde l'emozione, ma non sta più nella pelle per il suo esordio sulla panchina dell'Italia. Sabato 9 settembre l'ex Napoli esordirà come nuovo allenatore azzurro contro la Macedonia del Nord: «Bisogna far riuscire a emozionare tutti gli italiani, siamo la squadra, il gruppo di tutti gli italiani. Oltre a far risultato dobbiamo far nascere questo amore. Detto questo ora siamo i "selezionati" della Nazionale, sarà poi quello che faremo in campo a dire se siamo l'Italia» ha dichiarato in conferenza stampa.

Il tecnico toscano dovrà però rinunciare a Lorenzo Pellegrini e Federico Chiesa, fermati da due problemi fisici e tornati nei rispettivi club per le cure del caso: «I loro infortuni non spostano assolutamente niente, abbiamo a disposizione 30 giocatori, per cui ci fidiamo di tutti loro e ce ne sono anche altri. È la prima volta che ho un presidente che mi prende tutti quelli che volevo e lo ringrazio di questo. Più tranquillo di così non potevo essere. Sono cose che dispiacciono ma abbiamo usato un metodo come se fossimo stati un club. Non abbiamo insistito, al primo avvertimento di piccoli fastidi li abbiamo lasciati liberi, potevamo anche tentare di recuperarli per la prossima partita, ma abbiamo deciso così anche perché abbiamo altri calciatori forti come Pellegrini e Chiesa».

Sulla Macedonia del Nord: «Domani cercheremo di fare la partita, cercheremo di avere un ordine che però lasci spazio anche a estro e fantasia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 20:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA