Italia-Malta 4-0, le pagelle: Bonaventura super ritorno, Berardi incanta, Dimarco inarrestabile, Barella opaco

di Luca Uccello

DONNARUMMA ng

Poteva anche non giocare. Mai impegnato.

DARMIAN 6

Pavard lo ha messo un po’ ai margini dell’Inter. Per fortuna ci pensa Spalletti a ridargli un po’ di spazio e tanta fiducia.

MANCINI 6,5

Di testa è quasi imbattibile.

BASTONI 6

Tutto troppo facile, anche quando va a tentar fortuna davanti.

DIMARCO 6,5

Quando parte si trascina tutti dietro e nessuno riesce a fermarlo. (79’ Udogie ng: felice esordio azzurro).

BONAVENTURA 7,5

La sua rete libera l’Italia dalla paura. Miglior ritorno in azzurro non poteva esserci. Bravo Jack e che gol da urlo. (87’ Biraghi ng)

LOCATELLI 6

Ci mette sostanza. Ma l’impressione è che faccia sempre l’indispensabile, il mezzo compitino.

BARELLA 5,5

Quello dell’Inter è tutto un’altra cosa. Una cosa molto diversa rispetto a quello che ha passeggiato spesso per il campo del San Nicola. (65’ Frattesi 6,5: Olanda, Ucraina e anche Malta. In azzurro segna sempre).

BERARDI 7,5

Marchio di fabbrica che si ripete ogni volta che la palla va sul piede giusto. Poi segna praticamente a porta vuota. Ma è una doppietta d’oro (65’ Orsolini 5,5: entra a partita chiusa e combina poco).

RASPADORI 6

Non tira praticamente mai in porta. Ma non è solo colpa sua. Per fortuna fa dell’altro. E lo fa bene soprattutto da esterno d’attacco.

KEAN 6

C’è sempre. In tutte le azioni che contano. Manca solo in una cosa, nelle conclusioni. A Spalletti piace il suo atteggiamento. A noi anche! (79’ Scamacca ng: appuntamento con il primo gol rinviato ancora)

SPALLETTI 6,5

Contava vincere e si è vinto. La sua Italia non ha paura di niente. Ora testa a Wembley, ai Leoni d’Inghilterra da raggiungere e mettere in gabbia. Quella è la vera partita, non questa con Malta...

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 23:21

