Marotta minimizza: «Spinazzola-Politano? Succede, clamore eccessivo»

«Lo scambio Spinazzola-Politano? Innanzitutto penso ci sia stato un clamore mediatico eccessivo. Spinazzola è un ottimo professionista, credo che nel calcio le trattative prima di essere definite devono passare attraverso valutazioni tecniche, sanitarie, economiche e fisiche. Terminate queste valutazioni, la società non poteva definire questa operazione e ho comunicato al mio collega della Roma che non potevamo effettuare quest'operazione. Ricordo che Davide Santon per tre volte non ha trovato collocazione per situazioni analoghe, anche a me sono successe cose simili. Quando si tratta di operazioni da 55 milioni, emolumenti compresi, è giusto che la società analizzi tutte le valutazioni da fare». Lo ha detto Beppe Marotta, ad sport dell'Inter, arriva ai microfoni di Sky Sport sullo scambio saltato con la Roma tra Spinazzola e Politano «Cosa succederà ora con Politano? Devo dire che le foto a Roma non dipendono dalla nostra gestione, Spinazzola non ha fatto foto con noi... Poi siamo in un mondo dove queste cose capitano e capiteranno in futuro, l'espletamento di quelle valutazioni è obbligatorio per l'acquirente perché una trattativa così pesante non si può definire senza queste valutazioni. Massimo rispetto per Politano, col quale abbiamo parlato spiegandogli la situazione. Siamo professionisti abituati a vivere con queste situazioni, oggi è un nostro giocatore e valuteremo il suo futuro nel migliore dei modi da qui alla fine del mercato», ha aggiunto Marotta. Domenica 19 Gennaio 2020, 14:58







