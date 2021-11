Inter, il mercato di gennaio è vicino. Tentazione Raspadori con Nandez

Sanchez e l'Inter si studiano: nel mirino Raspadori. Già per gennaio e con 6 mesi di anticipo rispetto ai tempi preventivati con il Sassuolo per l'approdo a Milano del baby talento della Nazionale. Nella prossima finestra di mercato, sarà ancora Giacomo Raspadori il primo target di Marotta e Ausilio per l'attacco di Simone Inzaghi.

Più del Gallo Belotti, soluzione low cost in virtù di un contratto in scadenza a giugno 2022 col Torino, o del serbo Luka Jovic, possibile (e già valutato) prestito dal Real. Per il classe 2000 del Sassuolo, l'Inter sembra, infatti, pronta ad investire, assecondando le richieste neroverdi (circa 40 milioni per il cartellino del campione d'Europa) tramite un prestito con riscatto obbligato e pagamento dilazionato.



Nell'affare anche i giovani nerazzurri Agoumé e Mulattieri, molto apprezzati da Carnevali, ad abbassare l'esborso cash. Ma, per il nullaosta, serve l'ok del Sassuolo e quello di... Alexis Sanchez, sempre indeciso sul futuro, come l'Inter, confortata dai primi segnali di risveglio del cileno, ma già pronta al cambio in corsa, se sarà addio (previa risoluzione di contratto) a gennaio.



Per El Nino, sondaggi da parte di Atletico Madrid, Barcellona e Marsiglia, confermati dall'entourage al quotidiano La Tercera. Se si andrà oltre, Sanchez out e Raspadori in per Inzaghi. Ma non solo. A centrocampo di ritorno anche il nome del cagliaritano Nahitan Nandez, vicinissimo in estate e ancora nei radar nerazzurri.



