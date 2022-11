Inter, rinnovata la partnership con Locauto Group fino al 2025

Inter e Locauto Group, azienda leader nel noleggio di auto e veicoli commerciali, annunciano il rinnovo della partnership fino al 2025: prosegue quindi la forte sinergia tra due realtà innovative, unite da valori comuni, che condividono sfide, obiettivi e crescita dei risultati.

L'accordo

L’accordo, che permette a Locauto di proseguire come Official Rent-a-Car Partner del Club nerazzurro, include la possibilità di vivere l’esperienza stadio con la corporate hospitality e lo sviluppo di progetti di fan engagement per offrire a tifosi e appassionati di calcio esperienze uniche, promuovendo il rispetto e i valori positivi dello sport, pilastri di questa storica unione tra le due società che risale alla stagione 2016/17.

Il rinnovo della partnership è stato formalizzato con un handshake presso l’Inter HQ alla presenza di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano, Luca Danovaro, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano, Mario Tavazza, Chairman Locauto Group e Raffaella Tavazza, CEO Locauto Group.

«Locauto si conferma come punto di riferimento per la mobilità dei tifosi e del club nerazzurro – commenta Raffaella Tavazza, CEO Locauto Group – e rinnova l’impegno del Gruppo nel mondo del calcio, dello sport in generale e delle passioni dei nostri clienti, rafforzando il legame esistente tra Locauto e un partner di primissimo livello con cui condividiamo, tra le altre cose, la visione innovativa e lo spirito di squadra».

«Siamo molto soddisfatti di annunciare il prolungamento dell’accordo con Locauto, partner che lavora al fianco dell’Inter dalla stagione 2016/17 e che ha confermato la scelta del nostro Club per consolidare la propria presenza nel mondo del calcio», le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano.

«Questo rinnovo testimonia il grande lavoro svolto insieme in questi anni e ci proietta verso un futuro che ci auguriamo sia altrettanto ricco di successi».

