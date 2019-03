Spalletti: «Sono mancati tutti gli aspetti. Paura del Milan? Mica ci picchiano...»

Spalletti demoralizzato: sconfitta con l'Eintracht ed eliiminazione dall'Europa League a pochi giorni dal derby con il Milan. «Sono mancati un pò tutti gli aspetti. Abbiamo perso subito equilibrio e abbiamo commesso un paio di leggerezze. Ci siamo anche innervositi, abbiamo perso le distanze. È stata una gara molto difficile». Una prestazione da dimenticare. «Inizio sottotono? Non siamo riusciti a far girare palla, non siamo riusciti a farlo nemmeno lì davanti. Keita è tanto che mancava, gli manca un pò di garra. All'inizio ha avuto una palla per andare in porta e ha sbagliato. Il gol iniziale ci ha creato un pò di nervosisimo. Paura del derby? «Non è un discorso corretto - le parole del tecnico nerazzurro - Chiaro che dobbiamo far meglio, ma paura non è il termine giusto, mica ci picchiano. Ci vuole più fiducia, ma quello viene in automatico, perché da stasera penseremo a quello che è successo»» Ultimo aggiornamento: 23:56





