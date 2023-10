Inter-Bologna 2-2, le pagelle: Lautaro, il gol non basta. Calhanoglu non si accende

di Daniele Petroselli

A San Siro nella sfida dell'ottavo turno di Serie A finisce 2-2 tra Inter e Bologna. Doppio vantaggio nerazzurro con Acerbi e Lautaro, la recuperano Orsolini su rigore e Zirkzee.

LE PAGELLE DELL'INTER

SOMMER 6

Intuisce il rigore di Orsolini e per poco non lo para, non può nulla in occasione del pareggio. Decisivo nel recupero su un inserimento pericoloso degli avversari.

PAVARD 6

Un buoni inizio, dove controlla dietro senza sbavature e prova anche qualche incursione, poi però l'errore in arretramento in occasione del 2-2 che non ti aspetti. L'unica nota stonata, ma grave.

ACERBI 6,5

Ci mette la sua solita voglia e fisicità l'azzurro, che trova anche un gol difficile per esecuzione. Non esente però da colpe in occasione della rete di Zirkzee.

BASTONI 6

Meno attivo rispetto ad altri frangenti, esce alla distanza quando dopo il pari c'è bisogno di qualche idea in più anche in fase di costruzione.

DUMFRIES 5,5

Ci prova a mettere pressione alla linea difensiva del Bologna, ma non riesce mai a esprimere la sua fisicità e velocità. Ben controllato da quella parte dai rossoblu. (10' st CUADRADO 6: entra col piglio giusto. Certo, non è lo scatto e la vivacità di un tempo, ma quando ci si mette è ancora pericoloso)

BARELLA 6

E' un po' l'emblema di un'Inter che va a scartamento ridotto. Ci mette il cuore nella ripresa dopo il gol di Zirkzee ma non basta.

CALHANOGLU 6

E' dal suo piede che parte l'assist per Acerbi, ma poi il turco si rende protagonista di una partita in cui si vede solo a sprazzi. Per il resto ritmo troppo basso e qualche imprecisione. Da lui non ci si aspetta il compitino ma qualcosa di più.

(38' st ASLLANI sv)

MKHITARYAN 5,5

Dovrebbe essere l'uomo in più che guida le ripartenze nerazzurre, si vede solo in un paio di occasioni ma per il resto viene praticamente annullato dagli uomini di Thiago Motta. Pochi guizzi per l'armeno. (31' st FRATTESI 5,5: con lui il tecnico prova a dare quel tocco di imprevedibilità nella manovra, che però non funziona stavolta.)

DIMARCO 6

Quando spinge dalla sua fascia, si rende protagonista sempre di cross molto invitanti. Molto bene nella prima parte, ma cala un po' alla distanza, soprattutto in fase d'interdizione. (10' st CARLOS AUGUSTO 6,5: serve più spinta e coraggio da quella parte, il brasiliano ce la mette offrendo scatti e cross in area molto pericolosi)

THURAM 6

Ha pochi margini per partire in profondità, gioca molto spalle alla porta e offre diverse volte delle opzioni interessanti in ripartenza. Bravo però il Bologna a non concedergli mai l'occasione buona.

(10' st SANCHEZ 5: Inzaghi toglie centrimetri per provare a sfruttare i guizzi del cileno, che però non è ancora nella forma migliore e in pratica viene sovrastato fisicamente dagli avversari)

LAUTARO 6,5

Quando tocca palla è poesia.

ALL.INZAGHI 5,5

Partenza a razzo, poi qualche errore di concetto ed ecco il pareggio. Quando deve trovare l'accelerazione decisiva però si ritrova un Bologna coriaceo e non riesce neanche a deciderla con i cambi. Anzi, forse peggiora la situazione.

Sabato 7 Ottobre 2023

