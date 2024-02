Inter, alla fine c'è Marko: gol pesante di Arnautovic, Inzaghi batte il Cholo in una partita dominata

di Fabrizio Ponciroli

Il primo atto della sfida, valida per gli ottavi di finale di Champions League, sorride all'Inter che piega l'Atletico Madrid. Finisce 1-0 grazie ad un gol di Arnautovic. Una vittoria che sta stretta ai nerazzurri, considerate le tante occasioni avute, soprattutto con il match winner Arnautovic, subentrato ad inizio ripresa a Thuram (infortunato).

Gara complicata per la squadra di Inzaghi, principalmente nella prima frazione, con i colchoneros molto attenti in difesa. Nella ripresa, l'Inter alza il proprio baricentro e mette alle corde l'Atletico Madrid. Dopo tante palle gol sprecate, all'80' arriva la rete dell'austriaco Arnautovic che fa impazzire San Siro (73.709 spettatori, 9.218.859 euro di incasso). L'Inter cerca anche il raddoppio ma l'Atletico Madrid resiste. Appuntamento al 13 marzo per la gara di ritorno.

Inzaghi si gode la vittoria: «Una buona sensazione per la prestazione fatta dai ragazzi. Fatto un buon primo tempo, non eccezionale. Secondo tempo non approcciato benissimo, poi siamo stati strepitosi. Quelli che sono entrati hanno fatto benissimo. C'è il rammarico per aver vinto solo con un gol di scarto. A Madrid ci sarà il secondo tempo. Arnautovic? Sono contento, sta lavorando benissimo, come Sanchez». Sull'infortunio di Thuram: «Speriamo di non perderlo per tanto tempo». Il tecnico nerazzurro ricorda anche Brehme: «Ferri era molto provato, perdiamo un grandissimo personaggio. Si interessava sempre dell'Inter, anche se non viveva più in Italia». Soddisfatto Arnautovic: «Uno dei gol più importanti della mia carriera. Ho sbagliato due occasioni che normalmente faccio. Mi sono stati tutti vicini, mi hanno dato nuova energia per fare poi il gol. Siamo un gruppo fantastico». De Paul, star dell'Atletico Madrid, non alza bandiera bianca: «Abbiamo fatto una buona partita, peccato per la sconfitta. Possiamo fare bene al Metropolitano. Le gare durano 180 minuti». Da registrare, nel pre match, le parole di Marotta sul futuro di Inzaghi: «Ce lo godiamo, vorremmo gestirlo il più lungo possibile».

