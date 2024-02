Inter-Atletico Madrid 1-0, le pagelle: Calhanoglu serata no. Arnautovic croce e delizia, De Vrij determinante

di Daniele Petroselli

Nell'andata degli ottavi di Champions League, l'Inter ha battuto a san Siro l'Atletico Madrid per 1-0, gol di Arnautovic al 79'. Il ritorno si gioca il 13 marzo in Spagna.

Le pagelle dell'Inter

SOMMER 6

Atletico davanti praticamente nullo ma ottimo l'intervento su Lino nel secondo tempo. Attento come sempre.

PAVARD 6

Poche le avanzate, sempre molto coperto per evitare le imbucate da quel lato. Si limita al compito.

DE VRIJ 6,5

Sempre puntuale e aggressivo come non mai in fase di chiusura, si fa vedere anche con qualche incursione. Determinante.

BASTONI 6

Riesce a controllare bene Griezmann, ma in realtà l'attacco dell'Atletico non è che spicchi per vivacità.

DARMIAN 5,5

Dalla sua parte Lino mette paura e un paio di volte lo supera pericolosamente senza però concretizzare la superiorità. (Dal 25' st DUMFRIES 6: bene in spinta, ci mette il fisico nel finale)

BARELLA 6,5

Corre tanto il centrocampista, riesce a districarsi bene in mezzo alle maglie degli spagnoli. Manca un po' di lucidità negli ultimi 20 metri, ma ci sta.

CALHANOGLU 5

La serata peggiore dell'anno per il turco, che sbaglia troppo spesso anche degli appoggi normali.

MKHITARYAN 5,5

E' quello che tra le linee prova a inventare qualcosa, ma sbaglia soprattutto nella prima parte l'ultimo pallone. Bloccato. (Dal 34' st FRATTESI sv)

DIMARCO 6

Qualche cross interessante nella ripresa, ma manca di esplosività, come un po' tutta l'Inter a dire il vero. (Dal 25' st CARLOS AUGUSTO 6: qualche buona sgroppata e chiusura degli spazi)

THURAM 6,5

Svaria molto, fa a sportellate ed è sempre reattivo. Le occasioni migliori del primo tempo le crea proprio lui. L'infortunio sul finale di frazione mette nei guai Inzaghi (Dal 1' st ARNAUTOVIC 6,5: spreca almeno un paio di opportunità clamorose ma si rifà con il gol vittoria)

LAUTARO 6,5

Arriva spesso al tiro ma gli manca sempre quel guizzo decisivo. Sbaglia una bella palla in contropiede nella ripresa ma la deviazione di Oblak propizia il gol di Arnautovic. (Dal 44' st SANCHEZ sv)

INZAGHI 6,5

Inter veramente in palla solo nei secondi 45', serviva forse un pizzico di coraggio in più per un risultato più pieno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 23:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA