Inter-Atalanta 4-0, le pagelle: Lautaro segna ancora, Darmian efficace, Barella moto perpetuo. Inzaghi, missione compiuta

SOMMER 6 Di nuovo tra i pali smaltita l’influenza. La pagnotta la giustifica con una parata decisiva su Pasalic prima dello 0-1 di De Ketelaere annullato per mano di Miranchuk.

PAVARD 7 Dopo il pit stop di Lecce rieccolo da braccetto destro con licenza di offendere. Si scambia spesso con Darmian, in proiezione regala l’assist del 2-0 a Capitan Lautaro.

DE VRIJ 6,5 Fisicità, senso della posizione e dell’anticipo. Gli tocca De Ketelaere, che lo sorprende solo sul gol annullato da Colombo. Roccioso.

BASTONI 6,5 Efficacia ed eleganza. In marcatura attento su Miranchuk e De Ketelaere, lancio per Barella in offside 25’ controllo e cross per Lautaro al limite, da manuale

DARMIAN 7 Tra i più efficaci in interdizione e in fase di spinta. In premio il primo gol stagionale, facile facile, da rapinatore d’area dopo una corta respinta di Carnesecchi. Poi se ne divora un altro, perdonato. (1’ st Dumfries 6,5: si guadagna il rigore che porta al 3-0)

BARELLA 6,5 Elettrico, anche se in alcune occasioni impreciso in appoggio. Colombo gli cancella un gol per fuorigioco, viene fuori alla distanza.

ASLLANI 6 Questa volta meno ispirato in cabina di regia, ma preciso e attento nel giro-palla.

MKHITARYAN 6,5 Moto perpetuo, con garra da vendere e gamba in inserimento. Costringe Carnesecchi all’uscita disperata, spalancando la porta a Darmian. (17’ st Frattesi 7: 4° gol in A, 2° di fila, poi il ko e il cambio) (28’ st Klaassen sv)

DIMARCO 7 Una volée a botta sicura murata a pochi metri dalla porta, lo zampino nell’azione del 2-0. Poi i soliti inserimenti ficcanti e il tap-in del 3-0. (23’ st Carlos Augusto 6: blinda la fascia)

ARNAUTOVIC 6,5 Duello tutto muscoli e centimetri con Djimsiti. Nel gioco di sponda è utilissimo, boa tuttofare.

LAUTARO 7,5 Un altro gol, bellissimo, con controllo e sinistro a fil di palo, per il 23° centro in 24 gare di A, e un altro rigore sbagliato, ma tramutato in rete da Dimarco in tap-in. Suo anche l’innesco del vantaggio e, a referto, pure una traversa. (23’ st Sanchez 6,5: la pennellata per il 4-0 di Frattesi)

INZAGHI 7 Missione compiuta: 12 punti di vantaggio sulla Juve seconda in classifica, 16 sul Milan in terza piazza. Della serie, la capolista se ne va. Direzione seconda stella.

