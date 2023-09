Guendouzi: «Ho scelto la Lazio per Sarri e per la storia del club»

di Enrico Sarzanini

Gli sono bastati pochi minuti a Napoli per mandare in visibilio i tifosi della Lazio. Matteo Guendouzi è uno dei nuovi volti della Lazio. Arrivato a pochi giorni dalla chiusura del mercato, il francese ha spiegato perché ha scelto i biancocelesti: «Mi hanno convinto l’interesse mostrato nei miei confronti – ha detto ai canali ufficiali del club - il progetto, la storia gloriosa della società ma soprattutto il fatto che c’era Sarri in panchina. Oltre all’aspetto umano, condivido con il mister la stessa filosofia calcistica e le stesse idee di gioco. È per questo che per me è un bravissimo allenatore, in quanto mi aiuterà a migliorare e crescere, la speranza è ovviamente di vincere qualcosa».



Sabato inizierà un vero tour de force per i biancocelesti che tra campionato e Champions giocheranno ogni tre giorni: «La Lazio è fatta per vincere e andare molto lontano, so che sul campo dimostrerò le mie qualità oltre al fatto che condivido il sistema di gioco dell’allenatore».



Chiusura dedicata al capitano della Lazio Ciro Immobile: «Qui sono passati grandi giocatori. Immobile è uno di questi per tutti i gol che ha segnato e per tutto quello che ha fatto. È una leggenda, un giocatore emblematico. Il più forte attaccante della storia del club». Ieri a Formello intanto la ripresa Sarri in vista della Juventus avrà tutti i nazionali a disposizione solo da domani.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA