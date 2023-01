Gareth Bale, l'addio clamoroso al calcio: si ritira a soli 33 anni

In un calcio sempre più longevo, Gareth Bale va contro tendenza. Mentre calciatori come Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Zlatan Ibrahimovic non hanno alcuna intenzione di smettere nonostante l'avanzare degli anni, il talento gallese alza bandiera bianca a soli 33 anni. Il clamoroso annuncio del suo ritiro arriva sui suoi profili social. «Annuncio il mio ritiro immediato dal calcio di club e internazionale».

La sua carriera

«Un momento di cambiamento e transizione, un'opportunità per una nuova avventura», scrive l'ex Tottenham e Real Madrid che negli ultimi sei mesi ha vestito la maglia del Los Angeles FC vincendo il campionato MLS e partecipando poi ai Mondiali in Qatar. Gareth Bale ha esordito a 16 anni nel Southampton in Championship. Poi l'approdo in Premier League con la maglia del Tottenham fino al 2013 diventando un top player, ma è in Liga che il gallese è entrato nella storia del calcio collezionando successi a raffica col Real Madrid. In Spagna la sua bacheca personale conta 5 Champions League, 3 campionati spagnoli, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe Uefa e molto altro ancora tra titoli di squadra e individuali. In 554 partite in competizioni per club, il classe '89 ha collezionato 186 gol, terminando poi la carriera con i Los Angeles FC negli Usa dopo due anni complicati ancora tra Tottenham e Real Madrid. Una carriera straordinaria chiusa forse troppo in sordina per colui che per un anno fu l'acquisto più caro della storia con il Real che sborsò ben 101 milioni di euro al Tottenham.





Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 19:03

