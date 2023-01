Mbappè difende Zidane: «Giù le mani da Zizou», il tweet contro Le Graet diventa virale

Giù le mani da Zinedine Zidane. La Francia si schiera dalla parte della leggenda del calcio francese e non solo, dopo le parole irrispettose indirizzategli da Noel Le Graet, presidente della Federcalcio transalpina. L'ex stella di Galacticos e Juventus non sembra essere in discussione. Un coro unanime che ha coinvolto giocatori, giornalisti, ex calciatori e pure il real Madrid ha preso posizione con un commento ufficiale, dove ha ribadito il valore del Pallone d'Oro 1998 e ha chiesto delle scuse immediate. Ma tra tutti spicca il tweet di Kylian Mbappè che ha preso le difese della leggenda.

Caos in Francia

Le parole di Le Graet hanno alzato un polverone di polemiche senza precedenti. «Zidane in Brasile?», ha commentato il presidente della Federcalcio francese a RMC Sport «Non mi interessa, può andare dove vuole! Può andare dove vuole, in un club, in una Nazionale, non seguo quanto lo riguarda. Se ha cercato di contattarmi? Certamente no, non gli avrei nemmeno risposto al telefono. Non abbiamo mai pensato di separarci da Deschamps». Parole che non sono affatto piaciute al mondo del calcio e in primis al nuovo talento francese, Kylian Mbappè, corso in aiuto sui social dell'uomo e del calciatore di cui ha preso sulle spalle l'eredità.

Inacceptable !



La une du journal L'Équipe de ce lundi 9 janvier

Lire l'édito de Vincent Duluc > https://t.co/TydVxVkjpx pic.twitter.com/EMQn7mbm9o — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 8, 2023

Il tweet virale

Mentre l'indignazione in Francia raggiunge livelli mai visti prima, anche il talento del PSG si schiera dalla parte di Zidane. Su Twitter, Kylian Mbappè ha voluto sottolineare il valore del Pallone d'Oro del 1998 e le sue parole sono diventate subito virali. «Zidane è la Francia. Non manchiamo di rispetto a una leggenda in questo modo...». Ha scritto il giovane talento francese, rispondendo di fatto alle pesanti dichiarazioni rilasciate da Le Graet.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Dopo il rinnovo

Il tweet polemico dell'attaccante del Paris Saint Germain arriva dopo il rinnovo di Deschamps alla guida della Nazionale francese, gettando dubbi anche sulle preferenze che la stella dei les bleus su chi avrebbe preferito in panchina per affrontare i prossimi Europei e Mondiali.

