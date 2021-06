Italia-Galles, Fulvio Collovati su Leggo per "Azzurro Flop": «In area è mancato un Paolo Rossi»

L’Italia cala il tris: tre vittorie in altrettante partite, 7 gol segnati, zero subiti! Meglio di così era difficile, ma qualcosina da aggiustare c’è sempre; sarà per il massiccio turnover, giustamente operato da Mancini, ma la manovra azzurra contro il Galles è apparsa meno fluida del solito e il ritmo più compassato, malgrado l’eccellente prova di Verratti. Gli azzurri sono spesso arrivati sul fondo, ma è mancata la centralità in attacco, un bomber capace di sfruttare i cross e di finalizzare la mole di occasioni create: uno alla Paolo Rossi per intenderci… Belotti si è mosso bene, ma ha spesso girato al largo. Chiusura su Toloi: abile e solido in marcatura, ma non altrettanto a spingere.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Giugno 2021, 21:26

