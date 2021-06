Italia-Galles, Mattia Briga su Leggo per "Azzurro top": «Il turnover funziona»

Il turnover funziona. Riposano i protagonisti delle prime due partite per dare spazio a quelle che ingenerosamente chiamiamo “seconde linee”. Toloi terzino bloccato (in un ruolo non propriamente suo) risulta molto utile nell’aiuto che offre al centrale di parte, Bonucci prima e Acerbi poi, per annientare le proposizioni offensive dei gallesi James e Ramsey. Verratti, dopo l’infortunio, riprende subito in mano il centrocampo azzurro e Jorginho fa un passo indietro in termini di personalità e comando. È il centrocampista pescarese che infatti detta i tempi e organizza la manovra, creando cosi i presupposti per una suggestiva convivenza di reparto con l’italo-brasiliano. Altra nota lieta per la Nazionale, il gol di un altro outsider: Matteo Pessina

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Giugno 2021, 21:27

