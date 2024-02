Frosinone-Milan 2-3, le pagelle: Reijnders e Loftus Cheek deludono. Giroud unico, Luka Jovic decisivo

di Luca Uccello

Vittoria in rimonta per il Milan che si impone 3-2 sul Frosinone allo Stirpe. La squadra di Pioli, passa per prima in vantaggio, ma poi si fa superare prima di trovare il pari e il gol del successo con Jovic appena entrato. Con questo successo il Milan sale a 49 punti e riavvicina la Juventus, impegnata domani a San Siro con l'Inter. Il Frosinone, invece, nonostante la buona gara, è costretto a fermarsi in casa dopo i quattro punti conquistati nelle ultime due gare, restando a 23 punti.

PAGELLE MILAN

MAIGNAN 6

Rigore impossibile da prendere, come il tiro di Mazzitelli.

CALABRIA 6

Capita corsa e coraggio. Non si ferma mai. Ma servirebbe maggior precisione là davanti (86’ Florenzi ng)

KJAER 6

Finché sta in piedi Pioli se lo tiene stretto.

GABBIA 7

Un grande ritorno, un grandissimo acquisto. Grande affare, senza dubbio. Chiude tutto e segna pure.

THEO HERNANDEZ 5

Senza alta velocità è durissima e lui diventa un giocatore normale.

ADLI 5,5

Regia spenta, senza luce e un pallone per i propri compagni.

REIJNDERS 5,5

Prende un giallo pesantissimo. Niente Napoli! (61’ Bennacer 5: si dimentica di Mazzitelli e il Frosinone raddoppia).

PULISIC 6

Ma dove è finito Capitan America? (80’ Jovic 7: con il Frosinone la sua prima e ultima rete, almeno per il momento...)

LOFTUS-CHEEK 5,5

Si fa sentire. Questa volta non con i gol ma con il fisico. Dura averla vinta con lui (61’ Okafor 5: niente di che).

RAFAEL LEAO 6

Dal suo destro la prima rete di Oliviero. Dalla sua mano il pari del Frosinone…

GIROUD 7

Non perdona. Di testa la prende sempre. Rete numero 12. Mica poche. Poi fa pure l’assist per Gabbia (86’ Musah ng)

PIOLI 6,5

Conte o no, lui vince ancora. La vince con Luka Jovic. È sempre più terzo da solo e strizza ancora l’occhio al secondo posto. Per restare, però, serve portare a casa l’Europa League.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Febbraio 2024, 20:02

