Insulti razzisti a Maignan, accolto in parte il ricorso dell'Udinese: disputerà due gare con la Curva Nord chiusa

di Redazione web

Il reclamo dell'Udinese in relazione ai cori razzisti nei confronti di Mike Maignan è stato accolto solo in parte. Dopo quanto accaduto in occasione di Udinese-Milan (lo scorso 20 gennaio), è arrivato il verdetto definitivo. La squadra di Gabriele Cioffi dovrà disputare due gare con la Curva Nord chiusa.

Le due gare saranno Udinese-Monza e Udinese-Cagliari, rispettivamente il 3 e il 18 febbraio. Il club friulano, quindi, potrà contare sui propri tifosi ma solo parzialmente. La decisione è stata quella di chiudere solo la Curva Nord, nonché quella coinvolta negli insulti razzisti nei confronti del portiere francese.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Gennaio 2024, 18:13

