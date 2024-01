Milan-Bologna si ferma per un minuto per solidarietà a Maignan contro il razzismo. San Siro si illumina: cosa è successo La gara si è fermata al 16' del primo tempo per 60 secondi. Contro l'Udinese Maignan aveva interrotto la partita per gli insulti





«Così come l'oscurità non conduce fuori dall'oscurità, l'odio non conduce fuori dall'odio, solo l'amore lo fa». È questa la frase di Martin Luter King che è apparsa sui tabelloni di San Siro dove si sta giocando Milan-Bologna. La partita si è fermata per un minuto al 16' del primo tempo con i giocatori che hanno cominciato ad applaudire l'iniziativa della Lega Serie A. Insulti razzisti a Maignan, l'Udinese giocherà una gara a porte chiuse. «Discriminazione in più occasioni» Milan-Bologna si ferma: cosa è successo Mentre i calciatori stavano giocando si sono fermati per combattere il razzismo con un minuto di silenzio. Dal 16' al 17', infatti, sia i milanisti che i bolognesi si sono fermati con i tifosi che hanno accompagnato l'iniziativa prima senza emettere rumori e poi con un lungo applauso. Il gesto è stato organizzato in seguito a ìgli insulti razzisti rivolti dai tifosi dell'Udinese a Maignan nello scorso fine settimana. Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Gennaio 2024, 21:55



