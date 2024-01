Milan-Bologna 2-2, le pagelle: serataccia per Giroud, incubo Terracciano. Loftus-Cheek illumina San Siro

di Daniele Petroselli

A San Siro finisce 2-2 tra Milan e Bologna. Ad aprire le danze al 29' è Zirkzee, poi è Loftus-Cheek con un gol per tempo a sancire il sorpasso, ma nel recupero il pari di Orsolini su rigore. In mezzo però anche due penalty sbagliati dai rossoneri con Giroud e Theo Hernandez.

LE PAGELLE DEL MILAN

MAIGNAN 5,5

Incerto su Zirkzee poco prima di prendere il gol dal centravanti rossoblu, sul suo palo tra l'altro. Una serata non da Maignan, che di solito è decisivo con le sue parate. L'emblema è il rigore di Orsolini, che sfiora soltanto.

CALABRIA 6

Assist per il pareggio di Loftus-Cheek, per i lresto alterna ottime chiusure a qualche imprecisione. Spinge poco, fatica quando c'è da chiudere gli spazi a un Bologna che viene avanti con forza. (14' st FLORENZI 6,5: entra, si piazza a metà campo per provare a spingere e da un suo cross arriva il gol del 2-1)

KJAER 5

Dovrebbe comandare la difesa, ma dietro si balla parecchio. Non solo perché Zirkzee fa quasi quello che vuole, ma anche perché il Bologna viene sempre avanti con tanti uomini. Decisivo due volte in occasione del gol, dove col corpo prova a evitare la rete, poi sbaglia il gol del pari e nella ripresa si fa mandare in bambola ancora una volta da Zirkzee che spreca clamorosamente. Non va.

GABBIA 6

In una difesa più che ballerina, lui prova comunque a metterci un po' di lucidità e attenzione. Fatica, come tutti, ma alla fine commette meno errori di tutti in una retroguardia davvero poco ordinata.

HERNANDEZ 5

Sembra anche partire bene il francese, ma si vede che non è in palla. Poca lucidità dopo qualche accelerazione e poca attenzione dietro, dove sbaglia spesso e rischia di far segnare il Bologna. Sbaglia anche lui un rigore, simbolo di una serata decisamente sottotono.

ADLI 6

Si muove, prova a dare qualcosa in più in termini di inventiva ma in generale il Milan fatica a creare occasioni, anzi, spesso è costretto a trasformarsi in interditore per rompere la manovra avvolgente del Bologna in mezzo al campo.

(14' st MUSAH 6: ottimo quando c'è da difendere il vantaggio nel finale)

REIJNDERS 6

Dovrebbe essere quello che prova a dare centimetri e peso al centrocampo rossonero, ci riesce solo a metà, perché quando il Bologna pressa e riparte, li non riesce a contenere come dovrebbe.

PULISIC 5,5

Corre, lotta, ma è decisamente impreciso stasera. Perde qualche pallone di troppo davanti e non ha la lucidità giusta quando ha qualche palla interessante. Si impegna, come sempre, ma stavolta non è decisivo. (Dal 43' st TERRACCIANO 4: entra e fa in tempo subito a fare fallo su Kristiansen, che perde colpevolmente in occasione del rigore)

LOFTUS-CHEEK 7,5

E' l'uomo più pericoloso nelle ripartenze del Milan, crea delle azioni interessanti che però non vengono sfruttate dai compagni. Bravo in interdizione, poi è un suo guizzo a permettere il pareggio, così come nella ripresa. Sono lampi che illuminano la notte di San Siro. Preciso e letale.

LEAO 6

Una partita da Leao. Parte in sordina, qualche buon pallone ma sembra svogliato nell'atteggiamento e poco cattivo. Poi però quando si accende è devastante, come anche in occasione del rigore del possibile 2-1. Serve più continuità. (Dal 43' st OKAFOR sv)

GIROUD 5

Con i suoi tocchi di prima è lui quello che prova a smuovere l'attacco rossonero. Poi però quando deve timbrare il cartellino si fa ipnotizzare da Skorupski. E poi sembra scomparire dal campo. Serataccia. (14' st JOVIC 6: prova a dare più sostanza davanti e comunque qualche buon movimento ce l'ha)

ALL.PIOLI 5,5

Un Milan scarico, che non va a grandi ritmi ed è prevedibile. Davanti poi sono davvero annebbiati, come confermano i due rigori sbagliati. Ci pensano i lampi di Loftus-Cheek ma dietro si balla troppo e il pari sembra il risultato più giusto.

