Frosinone-Lazio 2-3, le pagelle: Mandas, che brivido. Castellanos letale, Felipe Anderson generoso

Allo Stirpe si ritrova la Lazio, che vince contro il Frosinone 3-2. Apre le danze la squadra di casa con Lirola al 13', poi la rimonta biancoceleste con Zaccagni (38') e la doppietta di Castellanos (57' e 62'). Al 70' la rete di Cheddira che però illude soltanto la squadra di Di Francesco, che rimane in piena zona retrocessione.

MANDAS 6

Due gol su cui può poco, qualche buona parata, un errore nella ripresa che poteva costare il 3-3. Un brivido a cui rimedia poi su un tiro-cross di Valeri nel finale su cui ci mette una mano quantomai fondamentale.

MARUSIC 5,5

Un retropassaggio che poteva essere letale nel primo tempo, segno proprio del periodo non ottimale dell'esterno, che continua a fare fatica. Meglio nei secondi 45', ma non basta.

CASALE 6

Hanno da fare stasera i due centrali, ma lui in particolare è quello che commette meno sbavature. L'unica vera la distrazione sul gol di Cheddira che riapre l'incontro.

ROMAGNOLI 5,5

Lento, poco reattivo, come quando copre sul cross del gol di Lirola. Anche impacciato in qualche movimento in anticipo, soffre Cheddira anche se poi alza un po' il livello nella ripresa.

PELLEGRINI 5

Si perde (con Zaccagni) Lirola in occasione del gol. Sembra decisamente svagato e quando viene avanti lascia spesso spazi. Si becca anche un giallo per rimediare a uno di questi. Deludente. (Dal 1' st LAZZARI 6: riesce quantomeno a contenere le folate da quel lato, anche se rimane un po' troppo bloccato. Spreca malamente nell'unica sortita offensiva, che poteva chiudere il discorso ben prima)

GUENDOUZI 6,5

Ottima l'idea per il gol di Zaccagni, un assit e poi tanta sostanza per una squadra che fa fatica a filtrare a centrocampo in questo momento. Ma è quello che sta meglio e non molla.

CATALDI 6

E' uno di quelli che nella prima parte prova quantomeno a non mollare e a dare il suo apporto in difesa. Gli manca però quel cambio di passo, non solo dal punto di vista atletico ma anche di qualità nel passaggio, per dare maggiore pericolosità in avanti. (Dall'11' st VECINO 6: entra per dare maggiore fisicità, ottiene il risultato che voleva Martusciello quantomeno per quanto riguarda la copertura a metà campo)

LUIS ALBERTO 6,5

Almeno due grandi occasioni ma Turati gli nega la gioia del gol.

FELIPE ANDERSON 6,5

Stavolta non svetta per le sue incursioni sulla fascia quanto per la lucidità nel dare una mano dietro nel momento più delicato della sfida, quando la Lazio va sotto 1-0 e poi quando la ribalta. Generoso. (Dal 37' st ISAKSEN sv)

IMMOBILE 5,5

Ancora una volta una prova in cui non riesce a mettersi in luce. Un paio di occasioni che un tempo avrebbe trasformato in oro, ma ora gli gira tutto male. (Dall'11' st CASTELLANOS 7,5: prima doppietta in Serie A e sceglie la partita giusta. On fire fin dal suo ingresso in campo. Trasforma una Lazio brutta e impaurita in cinica e letale)

ZACCAGNI 7

Sta sempre di più rimprendendo una forma ottimale e lo conferma non solo col gol, da vero rapinatore d'area, ma anche con una prestazione generale di sostanza. Unica macchia un inizio in cui è sembrato, come tutta la Lazio, spaesato. E la copertura su Lirola in occasione del gol lo dimostra. (Dal 40' st KAMADA sv)

ALL. MARTUSCIELLO 6,5

Una partita prima di lasciare il posto (in teoria) a Tudor ma comunque porta a casa tre punti importanti in questo momento per non perdere il treno europeo.

