Morto Emiliano Mascetti, bandiera dell'Hellas Verona e d.s. dello scudetto. Fu anche alla Roma per otto anni

Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Emiliano Mascetti, dirigente sportivo, ex calciatore e bandiera dell'Hellas Verona.

Suicidi in divisa, uno ogni cinque giorni tra Carabinieri e Polizia

Emiliano Mascetti

Lutto nel mondo del calcio: è morto Emiliano Mascetti

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Emiliano “Ciccio” Mascetti, venuto a mancare mercoledì sera dopo una lunga malattia. L’ex calciatore, 79 anni, è nato a Como nel 1943 e ha giocato 11 stagioni con l'Hellas Verona, conquistando due promozioni in serie A, e due stagioni con il Torino. Nel massimo campionato ha segnato 35 gol. Terminata la carriera sul campo è rimasto nell’ambiente calcistico, rivestendo per nove anni il ruolo di direttore sportivo del Verona, protagonista da dirigente della storica conquista dello scudetto al fianco dell'allenatore Osvaldo Bagnoli. Successivamente ha lavorato come d.s per otto anni alla Roma conquistando con la squadra una Coppa Italia e una finale di Coppa Uefa, in seguito all'Atalanta fino al 2002 e poi è stato consulente della Sampdoria.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA