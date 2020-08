Roma, ecco il primo acquisto: Pedro è sbarcato nella Capitale

Pedro è sbarcato a Fiumicino: l'attaccante spagnolo, 33 anni compiuti il 28 luglio, è il primo acquisto della Roma per la nuova stagione e l'ultimo della gestione Pallotta, preso a costo zero dal Chelsea. Pedro Rodríguez Ledesma, nato a Sata Cruz di Tenerife, è stato scelto da Fonseca per affiancare Dzeko in attacco o, nell'emergenza, per sostituirlo da punta centrale. Pedro nei prossimi giorni firmerà un contratto biennale (fino al 2022) da 3 milioni netti a stagione e si sottoporrà alle visite mediche. Deve, però, attendere almeno altre due settimane per riprendere gli allenamenti (Fonseca ha dato appuntamento ai giocatori il 27 agosto a Trigoria) dopo l'intervento subito alla spalla (sub-lussazione nella finale di FA Cup persa dal Chelsea contro l’Arsenal). Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Agosto 2020, 15:30



