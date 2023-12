Dybala infortunato: tre settimane di stop per lesione alla coscia sinistra. Mourinho deve fare a meno di lui contro Napoli e Juve

di Mario Landi

Gli esami a cui è stato sottoposto Dybala infortunatosi nel primo tempo di Roma-Fiorentina hanno confermato una lesione al flessore della coscia sinistra. Paulo sarà fuori tre settimane circa. L'argentino salta quindi due sfide importanti del campionato: contro il Napoli e la Juventus. In totale Mourinho perde Dybala per almeno 4 partite. Quello di domenica sera è stato il terzo infortunio stagionale di Dybala, giocatore spesso decisivo ma dalla muscolatura fragile. Nella sua seconda stagione con la Roma è già stato fuori per 45 giorni. Dybala rietrerà quindi nel 2024.

Gli altri infortunati

Per Azmoun sono escluse lesioni al polpaccio destro, mentre Spinazzola ha riportato un sovraccarico alla coscia destra: entrambi saranno valutati di giorno in giorno in vista della trasferta di Bologna

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 16:40

