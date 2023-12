Dybala, infortunio in Roma-Fiorentina: si fa male alla coscia sinistra ed esce scuotendo la testa

Dybala si ferma ancora, nuovo guaio per la Roma. L'attaccante argentino è rimasto a terra al 22' del primo tempo dopo il contatto con Arthur della Fiorentina. Per lui un disturbo muscolare che lo ha portato alla sostituzione.

Al 23' ha abbandonato il campo, al suo posto è entrato Azmoun. Pochi minuti prima dell'infortunio, Dybala aveva fornito a Lukaku l'assist per l'1-0 della Roma.

L'infortunio al flessore della coscia sinistra

La Roma è in ansia: Dybala è infatti uscito dal campo scuotendo la testa e toccandosi il flessore della coscia sinistra, per poi accomodarsi con un'espressione sconsolata in panchina e assistere da lì al resto del match tra la sua Roma e la Fiorentina.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Dicembre 2023, 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA