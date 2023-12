Roma-Fiorentina 1-1, le pagelle: Mancini gladiatorio, Lukaku croce e delizia, Paredes attento, Pellegrini sparito

di Francesco Balzani

Roma e Fiorentina hanno pareggiato per 1-1 all'Olimpico in una partita della quindicesima giornata. Giallorossi in vantaggio con Lukaku al 5', pari della Viola al 66' con Martinez. La Roma ha terminato la sfida in 9: rosso per Lukaku e Zalewski.

Le pagelle della Roma

RUI PATRICIO 7

Salva la Roma con tre parate che sembrano facili ma non lo sono. Sul gol poteva davvero opporre poco o nulla



MANCINI 6,5

Gladiatorio nel finale, ma per tutta la partita è apparso lucido. Anche a non prendere un giallo pesante. Sfiora anche il momentaneo 2-0.

LLORENTE 6

Una sola disattenzione, che costa cara. Per il resto mettine pettine e martello soprattutto nel finale da fortino

NDICKA 6

Anello debole, lo sanno i viola che attaccano spesso di là. Qualche singhiozzo ma pure un paio di interventi di testa provvidenziali

KRISTENSEN 6,5

Si è meritato la maglia da titolare e probabilmente continuerà ad averla. Mette abnegazione, sudore e senso tattico in una gara che si era messa malissimo

CRISTANTE 6

Da ingegnere innesca il vantaggio, poi non sembra lucido come sempre a gestire alcuni palloni davanti l’area di rigore. Anche lui nel finale alza lo scudo



PAREDES 6

Attiva la modalità tackle, ma chi vede solo la grinta è un osservatore poco attento.



PELLEGRINI 5,5

Primo tempo con tanti palloni toccati, quasi tutti con grande intelligenza. Nella ripresa però sparisce dal referto (84’ Bove sv:prezioso)



ZALEWSKI 5

Fa e disfa. Per un’ora è una delle insidie maggiori per la Fiorentina pur stando attento a ciò che rischia dietro. Poi arrivano due gialli pesanti: il primo dubbio, il secondo un po’ sciocco



DYBALA 7

Accende e spegne la luce nel primo tempo. La giocata per il gol di Lukaku è roba da Messi, poi si ripete con altre magie. Fino all’ennesimo stop che fa calare il gelo. (24’pt Azmoun : meno reattivo di altre volte, pure perché non sta benissimo. E infatti esce. Dal 16’st El Shaarawy 6: prezioso nelle rare ripartenze)



LUKAKU 6

Anche lui croce e delizia. Il gol da bomber vero vale un punto pesante in classifica. Poi però entra alla Pasquale Bruno riducendo la Roma in nove

MOURINHO 6,5

Finale epico, in cui mette tutto sé stesso per evitare un ko probabile. Per il resto della gara la Roma aveva mostrato alti e bassi. Gli alti quando c’era Dybala in campo

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Dicembre 2023, 23:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA