Diretta Lecce-Inter dalle 20,45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

di Giuseppe Mustica

Il cammino dell'Inter di Simone Inzaghi - che ieri, in conferenza stampa, ha detto la sua sul mercato nerazzurro blindando, di fatto, Skriniar - parte dal Via del Mare di Lecce, contro una squadra neopromossa ma che ha tutta l'intenzione di vendere cara, carissima, la pelle. Ovvio che sulla carta non dovrebbe esserci partita questa sera, ma nonostante sia campionato rimane pur sempre calcio d'agosto. Le insidie, insomma, per la formazione allenata dall'ex tecnico della Lazio che vuole in tutti i modi scucire il tricolore dalla maglia dei cugini, sono dietro l'angolo. E anche i problemi visti nell'ultima amichevole precampionato contro il Villarreal non lasciano dormire tranquilli i tifosi nerazzurri, che si presenteranno comunque in massa: lo stadio salentino è pieno da molto tempo. Si parte alle 20,45: e c'è anche curiosità di rivedere all'opera in Serie A Lukaku.

Segui Lecce-Inter in diretta

Lecce-Inter, le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Marco Baroni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez. All. Simone Inzaghi.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La gara tra Lecce e Inter, in programma questa sera alle 20:45 al Via del Mare di Lecce, sarà possibile seguirla in diretta tv su Dazn, che ha i diritti esclusivi di tutte le gare della Serie A anche per questa stagione. La gara in questione, comunque, sarà visibile anche su Sky. Questi i canali scelti: Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky 251.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Agosto 2022, 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA