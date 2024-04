Derby, Roma-Lazio, Massimo Wertmuller: «Dybala fuoriclasse come Totti e Falcao. Voglio una Roma col fuoco»

di Fabrizio Ponciroli

Massimo Wertmuller, 67 anni, di professione attore, ha una grande passione per la Roma. Dopo aver lavorato con registi come Ettore Scola, Sergio Corbucci, Giovanni Veronesi e, ovviamente, Lina Wertmuller, ora è concentrato sul derby, sperando che Dybala faccia una magia.



Massimo Wertmuller, che derby si aspetta oggi all'Olimpico?

«Non è assolutamente facile fare delle previsioni, anche perché entrambe le squadre alternano grandi prestazioni a partite non indimenticabili. Diciamo che può succedere di tutto. Può finire con uno scialbo 0-0 o essere uno spettacolo di gol. La Lazio ha appena cambiato allenatore e va ancora compresa bene mentre la Roma sembrava andare bene ma poi si è bloccata con il Lecce».



Forse è proprio la Roma, tra le due, quella che ha più da perdere?

«Beh, siamo in corsa per la Champions League, quindi dovremmo avere tanta motivazione.



Il giocatore della Roma su cui punta e quello che non vorrebbe vedere in campo con la casacca della Lazio.

«Per quanto riguarda la Lazio, non vorrei vedere in campo Zaccagni che, infatti, mi pare non ci sarà. Per noi punto ovviamente su Dybala che è sempre un bel vedere. Lui è un fuoriclasse vero, come lo sono stati Totti o Falcao. Bisogna usare il termine fuoriclasse nella maniera corretta e, se parliamo di Dybala, è doveroso definirlo un fuoriclasse. Lui è il miglior giocatore della Roma, non ci sono dubbi».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Aprile 2024, 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA