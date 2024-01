De Rossi, le prime parole da allenatore: «Con Totti ci siamo sentiti. Ho chiesto un bonus per la Champions. Difesa? Mi piace giocare a 4»

Una seconda vita in giallorosso, la prima da calciatore, la seconda da allenatore che è cominciata martedì dopo l'esonero di Mourinho. Oggi invece c'è l'esordio ufficiale, non in campo, ma in conferenza stampa per De Rossi che per la prima volta incontra i giornalisti come tecnico della Roma. In passato aveva già occupato la panchina della Spal, mentre ora è pronto a cominciare questa avventura in Serie A.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Gennaio 2024, 10:26

