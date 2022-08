Dazn, stop esclusiva con Tim: la app torna sui decoder Sky Q. Come fare per vedere la Serie A

Dazn e Tim, decade l'esclusiva su TIMvision. Le partite della Serie A, a partire dalla prima giornata di campionato, approderanno anche sui decoder Sky. Nessun accordo però tra Dazn e Sky, come qualche stagione fa: gli abbonati Sky non avranno un prezzo di favore per l'abbonamento a Dazn, ma la app di Dazn tornerà sui dispositivi Sky Q.

Per vedere tutta la Serie A occorre abbonarsi a Dazn, se Tim allenta il cordone sull'esclusiva si può vedere anche su SkyQ

L'intesa Dazn-Tim

Raggiunta un'intesa di massima tra Dazn e Tim per superare l'esclusiva della fruizione dell'app su TIMvision. Secondo Il Sole 24 Ore, mancherebbe solo la firma per l'accordo, che consentirebbe di utilizzare l'app di Dazn anche su altre piattaforme, e non solo su quella di Tim. Si attende solo l'approvazione del Cda di Tim.

Dazn, Serie A anche su Sky?

Oltre all'accordo con Tim, Dazn dovrà cercare anche quello con Sky. Lo si attende nei prossimi giorni, forse già da domani. Con quest'intesa, Dazn potrebbe approdare anche su Sky Q. Per accedere ai contenuti però servirà ovviamente essere abbonati a Dazn, che offre due diversi tipi di offerta, l'abbonamento base e quello Plus.

Gli sconti

Con l'accordo tra Tim e Dazn, ci sarà uno sconto rispetto alla cifra inizialmente concordata (340 milioni più altre quote per un totale di 410 milioni l'anno). Le indiscrezioni parlano di circa 90-100 milioni di sconto per la perdita dell'esclusiva. In caso di accordo totale, la app di Dazn sarà visibile anche su Sky Q. Dazn ha in esclusiva sette partite su dieci di ogni giornata del campionato di Serie A, le altre tre invece sono esclusiva di Sky.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Agosto 2022, 16:56

