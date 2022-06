Davide Frattesi hot: posta foto nudo su Instagram, poi la rimuove. «Mi hanno hackerato il telefono»

Il suo nome è da settimane al centro di tantissime voci di mercato, ma ora Davide Frattesi si è messo in mostra, più che per le doti calcistiche, per le qualità... fisiche. Il centrocampista del Sassuolo, conteso da varie big italiane ma (sembra) sempre più vicino al ritorno alla Roma, è infatti apparso completamente nudo in una storia su Instagram.

Il centrocampista classe 1999 si trova in vacanza a Ibiza, insieme all'amico e compagno di squadra Gianluca Scamacca. I due, dopo aver militato nelle giovanili della Roma, si sono ritrovati prima al Sassuolo e poi in nazionale. Tra le varie storie pubblicate da Davide Frattesi durante la vacanza, nella giornata di ieri è spuntata una sua foto allo specchio, completamente nudo. La storia è stata poi rimossa dallo stesso centrocampista. Un errore o un attacco hacker? Secondo il centrocampista, la seconda: «Ragazzi scusate ma qualcuno ha hackerato in qualche modo il telefono. Mi dispiace».

