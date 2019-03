Davide Astori, commozione alla messa: i compagni baciano la lapide. La Fiorentina: «Sempre con noi»

Il tuo sorriso è la tua presenza qui in mezzo a Noi.

Un anno dopo la tragica morte di, scomparso il 4 marzo del 2018 in albergo a Udine prima di Udinese-Fiorentina, si è tenuta questa mattina una Messa in suo onore, nella chiesa parrocchiale di San Pellegrino. Tanti gli amici arrivati da Firenze, compresa ovviamentee i dirigenti, che ieri si sono fermati a Bergamo dopo la partita contro l'Atalanta: i compagni di squadra di Davide hanno deposto una corona di fiori sulla tomba del loro capitano scomparso.«Davide è un capitano che ha dato frutti da vivo ma anche da morto: con il suo ricordo vivo in tutti dà ancora frutti», ha dettonell'omelia: la cerimonia è stata voluta dalla famiglia Astori, da papà Renato, mamma Anna, i fratelli Marco e Bruno, e dalla compagna del giocatore, che tre anni fa lo rese papà della piccola. I compagni di squadra, da Chiesa all'attuale capitano Pezzella, da Muriel a Veretout fino al tecnico Pioli, hanno sfilato baciando la lapide di Davide, una scena toccante.«Cari Anna e Renato, grazie per la vostra lettera. Firenze non dimenticherà mai vostro figlio, il suo sorriso, la sua gentilezza e umanità. Non ci stancheremo di gridare il suo nome allo stadio. Firenze non smetterà mai di raccontare ai suoi bambini chi era #DavideAstori», ha scritto in un post su Facebook il sindaco di FirenzeAnche alcuni ex compagni di Nazionale e amici di Davide Astori gli hanno dedicato un pensiero: tra loro, difensore della Juventus. «Il tuo sorriso è la tua presenza qui in mezzo a noi. Quello stesso sorriso che mi regalavi ogni volta che ci vedevamo. Lo custodisco fra i ricordi più belli. Ciao amico mio», le sue parole.Omaggi social per Astori anche dai club la cui maglia ha indossato il numero 13 della Fiorentina. «Davide Astori, sempre nei nostri cuori», il tweet della Roma. «Il tuo sorriso è sempre qui con noi», si legge nel post del Cagliari. «Ci hai indicato la strada, sempre con noi...» è invece il messaggio postato dalla Fiorentina, presente oggi alla messa in ricordo del difensore. Infine il Milan, società in cui Astori è cresciuto militando nel settore giovanile, twitta: «»​.