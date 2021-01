Un altro record per Cristiano Ronaldo: 250 milioni di followers su Instagram

Il primo, anche qui. Cristiano Ronaldo ha raggiunto 250 milioni di follower su Instagram. Un evento incredibile e non solo per l'amore, declinato ai social, del pubblico verso l'attaccante della Juventus. Ma anche per gli affari che questi numeri generano. Per un singolo post sulla sua pagina Instagram, infatti, gli eventuali sponsor dovranno sborsare quasi un milione di euro per apparire sulla pagina di CR7. Un investimento sicuro per chi vuole farsi conoscere accompagnato dal "Siùùù" del portoghese. «250 milioni: che numero incredibile! Grazie a tutti, fate parte di questo viaggio»: così Cristiano Ronaldo ha ringraziato i suoi followers dopo il lieto record soprattutto se pensiamo ai numeri del suo rivale Lionel Messi, è fermo a 175 milioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Gennaio 2021, 15:46

