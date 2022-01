Juventus-Napoli si gioca: la Serie A va avanti (per ora) nonostante Omicron, ma è caos. Il punto della situazione

La Serie A è sospesa in bilico su un filo sempre più sottile. Nonostante le notizie di calciatori positivi continuino a essere frequenti e costanti, il rinvio in blocco della ventesima giornata sembra scongiurato, ma potrebbe trattarsi solo di una tregua a tempo. A meno di 24 ore dal primo fischio di inizio, le perplessità e i dubbi sono ancora molte. Il rischio di nuovi focolai aumenta ogni ora che passa. E anche le Asl delle varie Regioni, che hanno il potere di vietare di scendere in campo, non stanno attuando le stesse procedure. Fare chiarezza sul caos Covid, che si è abbattuto sulla Serie A, diventa davvero un'impresa.

Il calcio trattiene, ancora una volta, il respiro e tenta di andare avanti. Attualmente i calciatori positivi sono 90, ma il numero è destinato ad aumentare ancora nelle prossime ore. E mentre i tifosi cercano di capire se la loro squadra del cuore scenderà in campo nel match dell'Epifania, il braccio di ferro tra Asl e Lega continua senza esclusioni di colpi, con la Serie A che non vuole procedere al blocco del campionato.

La notizia più recente riguarda il big match tra Juventus e Napoli. La partita si giocherà. Nonostante l'avvertimento dell'Asl campana, riguardo al focolaio scoppiato a Castel Volturno, i ragazzi di Spalletti sono partiti alla volta dello Juventus Stadium. Allo stesso modo, Spezia-Verona si giocherà. Nonostante i veneti abbiano riscontrato 10 positivi tra giocatori e staff, l'Asl ha deciso di non intervenire e la squadra di Tudor, seppur a ranghi ridotti, giocherà regolarmente a La Spezia.

Al contrario l'Asl piemontese ha bloccato il Torino. Dopo lo scoppio del focolaio in casa granata, è stata vietata la trasferta ai granata e, dunque, con ogni probabilità Atalanta-Torino non verrà disputata. Ma anche Salernitana-Venezia non dovrebbe giocata: i campani hanno ben 9 giocatori, più due componenti dello staff, con il Covid e la Asl ha impedito che i reduci possano scendere in campo.

Più complesso il caso della sfida all'Artemio Franchi di Firenza tra Fiorentina e Udinese. In casa viola sono solo due i positivi, mentre per i friulani sono 7 i giocatori indisponibili a causa Covid. L'Udinese ha cancellato il volo in programma per il pomeriggio per raggiungere il capoluogo toscano, ma l'Asl ancora non si espressa a riguardo. Nel caso non dovesse esserci alcuna segnalazione della Asl friulana, la mancata assenza dell'Udinese sul campo di Firenze, potrebbe significare la sconfitta a tavolino in favore dei viola.

Le altre squadre, invece, avendo pochi casi di positività all'interno del gruppo dovrebbero scendere in campo senza problemi. Salvo ulteriori colpi di scena con nuovi calciatori risultaati positivi all'ultimo minuto.

Ecco l'elenco dei calciatori positivi in Serie A, la lista:

Atalanta: Musso e Palomino

Bologna: Dominguez, Hickey, Medel, Molla, Santander, Van Hooijdonk, Vignato, Viola

Cagliari: Goldaniga e Nandez

Empoli: nessuno, i tre componenti del gruppo squadra sono negativi dopo l'ultimo giro di tamponi

Fiorentina: due calciatori e tre componenti del gruppo squadra

Genoa: Criscito, Serpe, Shevchenko e un altro calciatore, il cui nome non è stato reso noto.

Inter: Cordaz, Dzeko, Satriano

Juventus: Arthur, Chiellini, De Winter, Pinsoglio

Lazio: nessuno

Milan: Tatarusanu e un altro giocatore

Napoli: Boffelli, Lozano, Malcuit, Mario Rui, Meret, Osimhen, Spalletti e altri due componenti del gruppo squadra

Roma: Fuzato e Mayoral

Salernitana: Nove calciatori e altri due componenti del gruppo squadra

Sampdoria: Augello, Falcone e altri due componenti del gruppo squadra

Sassuolo: Peluso, altri due calciatori e un componente del gruppo squadra

Spezia: Hristov, Kovalenko, Manaj, Nzola e un componente del gruppo squadra

Torino: Cinque giocatori e due componenti del gruppo squadra

Udinese: Sette calciatori e due componenti del gruppo squadra

Venezia: Due componenti del gruppo squadra

Verona: Otto giocatori e due componenti del gruppo squadra

